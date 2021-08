Reconstruir melhor

1. Se esta pandemia que nos atingiu a todos, independentemente no lugar onde nascemos e vivemos, pode ter tido alguma coisa de bom foi ter sublinhado a nossa comum condição humana. É verdade que o sofrimento que causou não foi – nem é – igual no mundo inteiro. É mais fácil suportá-la para quem vive em países desenvolvidos, que dispõem de toda a espécie de recursos para minimizar os seus efeitos devastadores na vida e na saúde ou na economia. A Economist lembrava que, se excluirmos a China, os países que não são ricos representam 68 por cento da população mundial, mas 85 por cento das mortes por covid-19. Nesses países, apenas 5 por cento das pessoas com mais de 12 anos estão vacinadas, para valores incomparavelmente mais altos nos Estados Unidos e na Europa.