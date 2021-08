Seis décadas depois de Jane Jacobs, ainda andamos a tentar salvar a rua

A meio de uma entrevista com o PÚBLICO, no terceiro andar do edifício da câmara municipal, o alcalde de Pontevedra cala-se. “Escutem!” – pede-nos. Num segundo, o silêncio repentino da enorme sala onde Miguel Anxo Lores nos recebe enche-se de rua, que sobe até ali, num coro de vozes desconfinadas, há anos, do tráfego de 14 mil veículos que diariamente a percorriam. Premiada internacionalmente pelo modelo urbano que resgatou a cidade para as pessoas, o município da Galiza criou uma “faculdade”, a Ágora, para espalhar a mensagem com a ajuda de alguns dos embaixadores de um urbanismo humanista, como Jan Gehl (autor de A Vida entre Edifícios, 1971), Francesco Tonnuci (A Cidade das Crianças, 1995) e na qual participa também o nome mais sonante do momento, Carlos Moreno (e a sua mais recente Cidade dos 15 Minutos, de 2015).