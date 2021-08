Desculpem lá a maçada

Sempre que alguém me cumprimenta em forma de pergunta, geralmente com o famoso “então, tudo bem?”, respondo que sim senhora, então adeus e até à próxima. Mesmo que a minha vida esteja a tender para o ruinoso e que me sinta a escalar com as unhas as paredes do inferno, nunca me parece de bom tom desenrolar o novelo dos problemas numa conversa de cortesia. Felizmente a minha amiga Sofia não é assim e, ao meu “tudo bem?”, respondeu que, na verdade, estava tudo uma desgraça.