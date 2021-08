Patrícia Mamona saltou (bem alto!) e é de prata para Portugal

Patrícia Mamona alcançou, este domingo, a segunda medalha para Portugal nos Jogos Olímpicos que decorrem em Tóquio. A saltadora portuguesa ficou em segundo na final do triplo salto. Só não ganhou à extra-terrestre Yulimar Rojas, que bateu o recorde do mundo. Segunda medalha para Portugal nos Jogos, depois de Jorge Fonseca que alcançou o bronze no judo.

Esta é, de longe, a melhor participação olímpica da atleta do Sporting. Em Londres 2012, nem sequer chegou à final, mas, no Rio 2016, foi sexta classificada, com 14,65m. E é mais uma medalha no seu extenso currículo, que inclui um título europeu ao ar livre (2016) e uma medalha de prata (2012).

Marcelo Rebelo de Sousa já telefonou à atleta para lhe dar os parabéns pela marca impressionante, mas os elogios multiplicam-se depois desta nova conquista.