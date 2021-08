Fim-de-semana de protestos em França e Alemanha contra o confinamento e o certificado de vacinação

O último dia de Julho e o primeiro de Agosto de 2021 ficam marcados pelas manifestações que se fazem sentir nas ruas de Paris e de Berlim. As duas capitais são o palco do descontentamento da população, que apesar das proibições das autoridades de saúde, quiseram reafirmar as suas posições.

Boicote em Paris

Em França, centenas de pessoas saíram este sábado à rua para se manifestarem contra a imposição do passe sanitário, ameaçando deixar de ir a restaurantes, bares ou cinemas caso o certificado se torne efectivamente obrigatório no país. "Eu vou boicotar todos os sítios onde me pedirem o passe sanitário. Os comerciantes vão aperceber-se do nosso boicote e também se vão revoltar contra estas medidas", afirmou Nicole, professora francesa, à agência Lusa.

Tal como Nicole, vários manifestantes entrevistados pela Lusa garantem que vão deixar de frequentar restaurantes e cinemas caso o Conselho Constitucional dê o aval à medida do Governo já aprovada por deputados e senadores que visa impor a obrigatoriedade do passe sanitário em França para grande parte dos espaços públicos. "Temos todos de ser solidários, e sei que vai ser difícil para os restaurantes e para os cinemas, mas vacinados ou não, não devemos frequentar esses sítios", defendeu Laura, uma artista parisiense que tinha um cartaz a dizer "são estas políticas que nos estão a matar".

Conflitos entre manifestantes e polícia em Berlim

Já na Alemanha, em Berlim, os manifestantes entraram em confronto com a polícia por causa das medidas do governo para impedir a disseminação da covid-19. Foram proibidos dezenas de protestos antes do fim-de-semana, mas os manifestantes reuniram-se na mesma pela capital alemã na manhã deste domingo, como avança a EuroNews.

O departamento da polícia de Berlim, que teve mais de 2000 policias nas rondas na cidade neste fim-de-semana, confirmou que as forças de segurança foram perseguidos e atacados por manifestantes. “Eles tentaram romper o cordão policial e retirar os nossos colegas”, disse no Twitter a entidade, acrescentando que a polícia teve que usar gases e cassetetes.

O governo decidiu suspender algumas restrições em Maio, incluindo a reabertura de restaurantes e bares. Ainda assim, muitas actividades, como jantar em restaurantes ou ficar num hotel, exigem a apresentação de certificado de vacinação.