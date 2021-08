Presidente da Republica e presidente do Parlamento felicitam Patrícia Mamona pela medalha de prata

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, telefonou este domingo a Patrícia Mamona para a felicitar por “mais um triunfo por Portugal” com a conquista da medalha de prata no triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

“O Presidente da República felicita a atleta Patrícia Mamona por mais um triunfo por Portugal”, disse, numa declaração à Lusa, a partir de São Paulo, Brasil, onde se encontra em visita.

Patrícia Mamona conseguiu a prata para Portugal LUSA/JOSÉ COELHO As três medalhadas em Tóqui Reuters/PHIL NOBLE Patrícia Mamona consegue a segunda medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio Reuters/DYLAN MARTINEZ Portugal consegue a segunda medalha de prata EPA/VALDRIN XHEMAJ Patrícia Mamona bateu o recorde nacional do triplo salto Reuters/ATHIT PERAWONGMETHA Atletas medalhadas em Tóquio Reuters/FABRIZIO BENSCH Mamona com salto de gigante em Tóquio Reuters/ATHIT PERAWONGMETHA O incrível salto de Patrícia Mamona em Tóquio Reuters/DYLAN MARTINEZ Mamona com salto de prata no Japão Reuters/DYLAN MARTINEZ Patrícia Mamona salta para a segunda medalhada Reuters/ALEKSANDRA SZMIGIEL Patrícia Mamona no voo impressionante rumo à prata Reuters/ALEKSANDRA SZMIGIEL Segunda medalha de Portugal nos Jogos de Tóquio EPA/CHRISTIAN BRUNA Fotogaleria

Numa nota publicada depois no portal da Internet da Presidência da República, Marcelo realça que, “além de confirmar as expectativas que todos tinham sobre o seu momento de forma, bateu o record nacional no triplo salto feminino”. “Em nome de Portugal e dos portugueses, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicita e agradece a Patrícia Mamona”, conclui a nota.

Também o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, felicitou este domingo a atleta Patrícia Mamona, o que “honra uma vez mais Portugal e o desporto nacional”.

Na mensagem, a que a Lusa teve acesso, Ferro, em seu nome e do parlamento português, felicita a atleta Patrícia Mamona “pela conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, quebrando o recorde nacional do triplo salto”.

“Patrícia Mamona, confirmando a excelência das prestações reveladas em anteriores eventos desportivos, honra uma vez mais Portugal e o desporto nacional, sendo merecedora do agradecimento de todos os portugueses”, lê-se na mensagem.

Patrícia Mamona conquistou este domingo a medalha de prata no triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, ao conseguir 15,01 metros, novo recorde nacional, arrebatando a segunda medalha por atletas portugueses depois do bronze do judoca Jorge Fonseca (-100 kg).