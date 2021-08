O italiano Marcell Jacobs é o novo rei da velocidade olímpica

Surpreendente vitória do transalpino na final dos 100m em Tóquio, com 9,80s.

Marcell Jacobs é o novo campeão olímpico dos 100m, o homem mais rápido do mundo em 2021. Na final da prova-rainha da velocidade, em Tóquio, o italiano surpreendeu a concorrência, fechando o percurso em 9,80s e arrebatando o outro com autoridade, com uma margem de quatro centésimos.

A prova, no Estádio Olímpico, começou com uma falsa partida que valeu a desqualificação ao britânico Zharnel Hughes e a segunda tentativa foi imaculada. Jacobs saiu muito bem e teve no norte-americano Fred Kerley o principal rival desde os metros iniciais. O italiano aguentou a ponta final do rival e cortou a meta na frente.

O pico de velocidade do italiano nascido há 26 anos em El Paso, Texas, foi atingido à passagem dos 90 metros, com 43,4 km/h. Uma proeza para qualquer atleta e ainda mais para alguém que fez boa parte do percurso na alta competição no salto em comprimento - ganhou os Jogos Mediterrâneos de sub23 em 2016 nesta disciplina.

Em Tóquio, o pódio dos 100m teve direito a três recordes pessoais. Para além dos 9,80s de Jacobs e dos 9,84s de Kerley, os 9,89s do canadiano Andre de Grasse também são uma melhor marca. De resto, foi globalmente uma prova mais rápida do que a do Rio de Janeiro, em 2016, onde Usain Bolt renovou o título com 9,81s (Justin Gatlin foi segundo, com 9,89s, e De Grasse novamente terceiro, mas com 9,91s).

O recorde do mundo, esse, continua a ser pertença de Bolt, depois de o jamaicano ter feito 9,58s nos Mundiais de 2009, em Berlim. Mas se essa proeza deixou o mundo do desporto boquiaberto, a façanha de Jacobs, neste domingo, também teve o seu quê de surpreendente. Já neste ano, no Mónaco, tinha obtido 9,99s, e em Maio, em Savona, atingiu mesmo os 9,95s, estabelecendo o recorde de Itália na distância.

Filho de mãe italiana e pai americano, viveu nos EUA cerca de um ano, tendo inicialmente assentado arraiais, com a mãe, na pequena comuna de Desenzano del Garda, na Lombardia. Foi lá que, aos 10 anos, se iniciou no atletismo, mas seria em Roma, onde hoje reside, que se afirmaria em definitivo. Começou por se dedicar à velocidade, acrescentando competências no comprimento em 2011, disciplina na qual se sagraria campeão italiano, em 2016.

A evolução no domínio da velocidade tem, porém, conhecido outro ritmo nos anos mais recentes. Já em 2021, ganhara os Europeu indoor (60m) em Torun e conquistara uma medalha de prata nos Mundiais de estafeta (4x100m), em Chorzow. Agora, deu um passo em frente. E que passo. Um daqueles que não se apagam da história. E que, logo no fim da prova, foi reconhecido pelo longo abraço do compatriota Gianmarco Tamberi, também ele acabado de arrecadar uma medalha no salto em altura.