O que ainda há para ver num domingo olímpico de ouro

Finais e mais finais, com Patrícia Mamona no triplo salto, os 100m masculinos e o início das decisões na ginástica artística por aparelhos

O domingo dourado dos Jogos Olímpicos de Tóquio atribui 25 medalhas de ouro e culmina na final dos 100m masculino na pista do Estádio Olímpico. Até lá há muito para ver, desde logo a final do triplo salto feminino, com a portuguesa Patrícia Mamona em competição a partir das 12h15.

Depois de uma madrugada em que Auriol Dongmo terminou a final do peso a apenas cinco centímetros das medalhas, Mamona procura prolongar o bom momento, que lhe valeu o apuramento tranquilo, pouco depois de ter batido, já em julho, o recorde nacional na disciplina.

Para Portugal, o dia passa ainda pelo Metropolitan Gymnasium de Tóquio, com a participação de João Monteiro, Marcos Freitas e Tiago Apolónia no concurso por equipas masculinas de ténis de mesa. A equipa portuguesa, que tem como melhor referência o quinto lugar em Londres 2012, defronta a Alemanha nos oitavos-de-final.

Com a final do golfe masculino a decidir-se também esta manhã, a partir das 9h começam as finais individuais por aparelhos da ginástica artística. Hoje decidem-se o solo e o cavalo com arções masculinos e o salto de cavalo e paralelas assimétricas femininas, numa modalidade indelevelmente marcada pelas circunstâncias de Simone Biles. A estrela norte-americana assumiu que lida com problemas de equilíbrio mental e, depois de já ter abdicado de participar na final de “all-around” e nas finais de hoje, anunciou já neste sábado que não irá também competir no solo. Resta decidir se vai lutar pela medalha na trave, na terça-feira.

Hoje também se despedem de Tóquio vários desportos. Depois da natação, que terminou pela madrugada, do BMX ou da esgrima, também o ténis atribui as últimas medalhas. A última jornada começou pelas 07h, com a final de pares femininos, a que se segue a final masculina e por fim os pares mistos.

No atletismo, a primeira final do dia será no salto em altura masculino. E a última os 100m, a prova-rainha do desporto, a primeira sem Usain Bolt desde 2004. Depois de a jamaicana Elaine Thompson ter revalidado o título nos 100m femininos, a corrida ao título de homem mais rápido do mundo segue com as meias-finais dos 100m, a partir das 11h15. A final que consagrará o novo campeão olímpico está marcada para as 13h50.