Caiu o recorde europeu de Francis Obikwelu

Italiano Marcell Jacobs é o novo recordista continental dos 100m, com 9,84s, menos dois centésimos que a marca feita pelo português e por Jimmy Vicaut.

Marcell Jacobs é o novo recordista da Europa dos 100m, com 9,84s feitos na terceira meia-final do hectómetro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com esta marca obtida pelo italiano, deixa de valor como recorde europeu os 9,86s alcançados por Francis Obikwelu e Jimmy Vicaut.

Jacobs, nascido nos EUA e filho de mãe italiana, será um dos oito finalistas do hectómetro olímpico em Tóquio. Pela primeira vez desde 2000, não haverá nenhum jamaicano na final, sendo que decide-se na corrida quem é o sucessor de Usain Bolt, campeão em 2008, 2012 e 2016.

O mais rápido das eliminatórias, e também com um novo máximo continental, foi o chinês Su Bingtian, com 9,83s, um novo recorde asiático.