Auriol Dongmo ficou a cinco centímetros da medalha

Lançadora portuguesa ficou em quarto na final do lançamento do peso nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Auriol Dongmo ficou a cinco centímetros de conquistar uma medalha na final do lançamento do peso feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na final deste domingo, a portuguesa ficou em quarto, com um lançamento a 19,57m, menos cinco centímetros do que a veterana da Nova Zelândia Valerie Adams, que lançou o engenho a 19,62m. Ainda mais longe ficou a nova campeão olímpica, a chinesa Lijao Gong, com o único lançamento do concurso acima dos 20 metros, ganhando o seu duelo com a norte-americana Raven Saunders.

Auriol Dongmo já sabia o que era lançar nos Jogos Olímpicos. Já o tinha feito há cinco anos, no Rio, pelos Camarões, e foi finalista – 12.º, com um ensaio a 16,99m. Em Tóquio, a portuguesa abriu o concurso com um lançamento bem melhor, a 19,29m, que lhe deu o terceiro lugar ao final da primeira ronda de lançamentos, atrás de Lijiao Gong e de Raven Saunders. À segunda ronda, Auriol não melhorou (18,95m) e foi ultrapassada pela eterna Valerie Adams, bicampeã olímpica em 2008 e 2012, ainda bem capaz de se elevar nos grandes momentos – fez 19,49m no segundo ensaio e 19,62m no terceiro.

Auriol entrou sem problemas no grupo das oito que iriam aos três lançamentos finais e precisava de um lançamento perto do seu recorde nacional (19,75m) para chegar às medalhas. Melhorou bastante no quarto lançamento (19,57m), manteve o nível no quinto e no sexto (ambos com 19,45m), mas não foi suficientemente longe para atacar o terceiro lugar de Adams e, muito menos, o primeiro lugar de Gong, confirmado com um quinto ensaio acima de 20 metros (20,53m), ou o segundo de Saunders (19,79m).