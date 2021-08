110 Histórias, 110 Objectos: o carro sustentável do PSEM

No podcast 110 Histórias, 110 Objectos, um dos parceiros da Rede PÚBLICO, percorremos os 110 anos de história do Instituto Superior Técnico (IST) através dos seus objectos do passado, do presente e do futuro. Neste segundo episódio, exploramos a história do primeiro carro eléctrico sustentável eléctrico construído pelo Projecto de Sustentabilidade Energética Móvel (PSEM) do IST.

A história do primeiro veículo construído pelo PSEM é tão acidentada quanto inspiradora. Começa em 2013 e inclui um ano de construção do primeiro veículo eléctrico do projecto – o GP14 – para que pudesse participar numa competição internacional. Em 2014, já em Goodwood (Inglaterra), pronto para competir, uma noite de extrema humidade foi suficiente para bloquear o dispositivo electrónico do veículo. Resultado: o carro ligava mas recusava-se a andar na estreia do PSEM em finais internacionais.

Foto Uma versão evoluída do protótipo G14 – O GP14EVO – que, em 2015, terminou a corrida da final internacional na 14.ª posição, entre 40 participantes Débora Rodrigues

Entra então o G14 na história do Técnico pelos piores motivos? Pelo contrário, responde Vítor Teixeira, coordenador do projecto: “Foi o começo de uma grande equipa e de uma grande história. E foi o ponto que nos levou a chegar até aqui. A partir daquela primeira corrida, nós aprendemos imenso”.

Nos anos seguintes, o PSEM acumulou uma série de prémios de Engenharia e de bons resultados nas corridas: vencedor do Siemens Engineering and Design Award em 2015 e 2016 e do Siemens Digital Award em 2017, 2018 e 2019, sexto lugar na corrida internacional de 2017 e segundo lugar em 2019.

Mas de que carros e de que corridas estamos afinal a falar? Com um design inspirado numa gota de água, para garantir uma melhor performance aerodinâmica, o GP14 foi o primeiro dos veículos eléctricos sustentáveis construídos pelo PSEM, uma equipa composta maioritariamente por alunos de Engenharia Mecânica, Aeroespacial e Electrotécnica do Instituto Superior Técnico. Seguiram-se os modelos GP16, GP17, GP19 e o GP21, que está em processo de conclusão. Todos foram concebidos com o mesmo objectivo: garantir a maior eficiência possível, no fundo aquele que é o grande desafio da indústria automóvel: “maximizar o alcance do veículo com o mínimo possível, com a maior eficiência aerodinâmica e o mínimo de peso possível”, explica Vítor Teixeira, aluno de Engenharia Aeroespacial.

As provas duram 60 minutos e o objectivo é fazer o maior número de quilómetros possível durante esse período. A velocidade máxima dos veículos ronda os 70 km/h, dependendo do peso, mantendo uma velocidade média de 55 ou 60 km/h ao longo de uma prova.

Está assim encontrada a grande missão do PSEM: projectar e construir veículos eléctricos altamente eficientes para competir na Greenpower IET Formula 24. Como é que o faz? Aplicando o conhecimento fornecido pelo Técnico e as tecnologias mais recentes para a resolução de vários problemas. Há também um objectivo extra: atingir o melhor resultado possível em todas as corridas.

E a história do melhor resultado alcançado até ao momento, em 2019, também não está isenta de grandes emoções, já ao volante do GP19, na final internacional realizada em East Fortune (Escócia). Depois de, nos treinos, terem surgido problemas com as baterias que não conseguiram perceber, ocuparam o último lugar da grelha de partida da corrida. Mas, no final da primeira volta, o GP19 já tinha ultrapassado todos os outros concorrentes e ocupava a primeira posição. Vitória à vista? Duas voltas depois, o problema voltou, o motor perdeu potência e o regresso às boxes foi inevitável. Foram 15 longos minutos para trocar o cabo de potência principal. E o que aconteceu a seguir? “Partimos para a pista em último e ultrapassámos quase toda a gente. Ficámos em segundo lugar”.

O podcast 110 Histórias, 110 Objectos é um dos parceiros da Rede PÚBLICO. É um programa do Instituto Superior Técnico com realização de Marco António (366 ideias) e colaboração da equipa do IST composta por Filipa Soares, Sílvio Mendes, Débora Rodrigues, Patrícia Guerreiro, Leandro Contreras, Pedro Garvão Pereira e Joana Lobo Antunes.

