Reino Unido foi o primeiro país a testar o uso de câmaras nas fardas dos polícias

As câmaras portáteis instaladas nas fardas dos polícias são já utilizadas em vários países da Europa e do mundo. Além de no Reino Unido, são uma realidade em França, Itália e Alemanha, mas também já são usadas nos EUA, na Austrália, na China e até nos Emirados Árabes Unidos.

As body-worn cameras (BWC), nome técnico que define as câmaras portáteis instaladas nas fardas dos polícias, que filmam as ocorrências nas quais estão envolvidos, são uma realidade em vários países do mundo e o Reino Unido foi pioneiro, tendo iniciado os primeiros testes em 2005, nos condados de Devon e Cornwall, mais concretamente na Polícia de Plymouth, em que os polícias utilizavam as câmaras na cabeça durante os policiamentos de eventos com grandes multidões.