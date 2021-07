Madeira vacinou numa tarde 1207 adolescentes. Quer chegar aos 20 mil

Região Autónoma arrancou com a vacinação a partir dos 12 anos. Dos inoculados neste sábado no Funchal 368 tinham idades entre os 12 e os 15 anos e 839 entre os 15 e os 17. Adesão à “casa aberta” surpreendeu as autoridades regionais de saúde. Quarta-feira há mais “casa aberta”.

O objectivo do Governo Regional da Madeira é vacinar cerca de 20 mil jovens, entre os 12 e os 17 anos, antes do regresso às aulas, em Setembro. Começou bem, com 1207 numa tarde. Dos inoculados neste sábado no Funchal, 368 tinham idades entre os 12 e os 15 anos e 839 entre os 15 e os 17.