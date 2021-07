Covid-19 em Portugal: mais 17 mortes e 2590 casos. Internamentos voltam a cair

Registaram-se esta sexta-feira mais 17 mortes por covid-19 e 2590 casos em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado neste sábado.

Desde o início da pandemia, o país soma 968.631 infecções confirmadas e 17.361 vítimas mortais.

O número de casos voltou a diminuir se considerarmos os registos do sábado anterior, quando foram reportados 3396 casos de infecção. Esse sábado, 24 de Julho, marcou o primeiro dia em que o número de casos foi inferior ao verificado sete dias antes, uma tendência que desde então se tem mantido inalterada. Em relação à semana passada, o registo diário desta sexta-feira desceu perto de 24%.

Por outro lado, o número de mortes a lamentar no boletim deste sábado é o valor mais alto desde semana passada (20).

O relatório de situação dá conta de 895 pessoas hospitalizadas, menos 29 do que no dia anterior, sendo que menos quatro estão nos cuidados intensivos (total de 195). É o segundo dia consecutivo com uma diminuição dos internamentos, depois de menos 30 no dia anterior.

Foram dadas como recuperadas mais 4128 pessoas, aumentando assim o total de recuperações para 902.014. Isto significa que 93,1% dos casos já recuperaram da doença, sendo que 1,79% resultaram em morte. Excluindo recuperações e óbitos, há neste momento 49.256 casos activos (menos 1555 que no dia anterior), cerca de 5,1% dos casos identificados.

Lisboa e Vale do Tejo concentra a maioria dos casos de sexta-feira, com 959 em 24 horas, seguida da região Norte, com 923. Estas duas regiões concentram mais de dois terços dos identificados esta sexta-feira (73%). Foram também identificados 313 casos no Algarve, 255 no Centro, 61 no Alentejo, 43 nos Açores e 36 na Madeira.

Relativamente às mortes, dez das 17 aconteceram em Lisboa e Vale do Tejo. As restantes sete dividem-se por três regiões: quatro óbitos no Norte, dois no Algarve e um no Centro.

Dez das vítimas mortais tinham mais de 80 anos (seis homens e quatro mulheres), tendo ainda sido registadas as mortes de um homem e duas mulheres entre os 70 e os 79 anos, de dois homens entre os 60 e os 69 anos e de uma mulher no grupo etário dos 50 aos 59 anos.

Os indicadores da matriz de risco, que servem para avaliar o avanço ou recuo no desconfinamento, só são actualizados nos boletins das segundas, quartas e sextas-feiras. Na matriz mais recente, o índice de transmissibilidade – o número de pessoas que são infectadas por alguém – desceu pela primeira vez desde 14 de Maio abaixo de 1, para 0,98 a nível nacional e continental. No balanço anterior, o R(t) era de 1,01 nas duas medições.

A incidência a nível nacional também desceu pela primeira vez depois de várias semanas de aumentos, sendo agora de 137,5 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias (na actualização anterior era de 128,6). Se considerarmos só os registos do continente, a incidência situa-se, actualmente, em 419,2 (antes era de 428,3).