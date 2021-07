Braga e Almada recebem no fim de Agosto o regresso do Fórum Socialismo, a rentrée do BE

O Fórum Socialismo, a rentrée do BE, regressa este ano, mas realiza-se em duas cidades para se adaptar à situação pandémica e evitar grandes ajuntamentos e deslocações, em Braga em 28 de Agosto e Almada no dia seguinte.

Em 2020, devido à pandemia de covid-19, o partido liderado por Catarina Martins cancelou o Fórum Socialismo e substitui-o por quatro iniciativas descentralizadas nos distritos de Viseu, Braga, Setúbal e Porto, que funcionaram como a rentrée bloquista.

Este ano, de acordo com informação adiantada à agência Lusa por fonte oficial do partido, o Fórum Socialismo volta a realizar-se, menos de um mês antes das eleições autárquicas marcadas para 26 de Setembro.

No entanto, a rentrée do BE adapta-se à situação pandémica e, “para permitir a presença de pessoas, mas evitando deslocações e grandes ajuntamentos”, o Fórum Socialismo 2021 realiza-se em duas cidades. Segundo o calendário disponibilizado, a primeira cidade será Braga, em 28 de Agosto, e logo no dia seguinte, em 29, a rentrée bloquista chegará a Almada.

Outro dos formatos que regressa este ano, depois de um ano de suspensão devido à pandemia, são os comícios de Verão no Algarve, previstos também para o mês de Agosto. “Estes serão momentos de afirmação da proposta do Bloco de Esquerda para o próximo ciclo político. O Bloco de Esquerda dará prioridade a uma resposta robusta à crise e a um programa de igualdade e justiça climática para as cidades e para o território”, refere a mesma fonte.