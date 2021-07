Carrilho da Graça. Terminal de Cruzeiros de Lisboa

No primeiro episódio do podcast No País dos Arquitectos, Sara Nunes, da Building Pictures, esteve à conversa com o arquitecto João Luís Carrilho da Graça, que nos falou sobre o Terminal de Cruzeiros de Lisboa e explorou a missão da arquitectura e o papel do arquitecto, os processos e as referências da obra.

Na conversa, temos a oportunidade de conhecer um arquitecto com um enorme sentido de humor, que partilha algumas das suas experiências com embarcações e a sua missão na arquitectura: “É interessante e realmente é o espírito que eu sempre tenho na arquitectura: tentar que as intervenções dos arquitectos contribuam para que a cidade seja melhor para toda a gente”.

Ficamos a saber que o projecto do Terminal de Cruzeiros de Lisboa foi uma oportunidade para aproximar a cidade ao rio, e que a cobertura, de acesso livre, oferece uma vista panorâmica sobre o estuário do rio, conhecido como o Mar de Palha.

Carrilho da Graça conta ainda algumas das histórias por detrás da construção. Descobrimos, por exemplo, que utilizou o compósito de betão e cortiça, criando uma solução inovadora que confere uma maior leveza estrutural ao edifício.

Para conhecerem melhor o Terminal de Cruzeiros de Lisboa e o arquitecto Luís Carrilho da Graça, ouçam a conversa na íntegra.

No País dos Arquitectos é um dos podcasts da Rede PÚBLICO. Produzido pela Building Pictures, criada com a missão de aproximar as pessoas da arquitectura, é um território onde as conversas de arquitectura são uma oportunidade para conhecer os arquitectos, os projectos e as histórias por detrás da arquitectura portuguesa de referência.

