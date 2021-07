É certo que muitos já lá estão, outros até já terminaram as férias, mas é inegável que Agosto é, por excelência, o mês em que milhares de portugueses descem à ponta sul do país. Por mais duros que tenham sido os últimos meses, teremos sempre o Algarve. Hoje, na Fugas, temos Algarve até mais não, num especial que mistura praias, um geoparque, muitos hotéis, restaurantes, vinhos – e até atuns. Vamos conferir?

Começamos pelas praias, claro, os ases de trunfo do litoral algarvio. O Luís J. Santos e a Mara Gonçalves foram à frente e escolheram seis areais onde cabemos todos – e mais alguns. Vamos da praia da Figueira até à da Manta Rota, passando pela Meia Praia, pela praia de João d’Arens, pela ilha da Armona e pela praia do Barril. Mais ou menos acessíveis, são praias de encher o olho e onde não falta espaço, aventura ou o sabor a Verão que todos desejamos. Bons mergulhos!

Mas o Algarve não é só praia – e a Mara conta-nos a história do Geoparque Algarvensis que, entre a serra e o Barrocal, esconde mares e fósseis com milhões de anos. É um projecto das autarquias de Loulé, Silves e Albufeira, aspirante ao selo da UNESCO, que vale mesmo a pena conhecer. Assim como são de conhecer as minas de sal-gema de Loulé e até A Avezinha, o jornal mais antigo do Algarve.

Hotéis é coisa que não falta por estes lados, mas, tendo em conta as experiências que tivemos, deixamos-lhe sete sugestões: o Bela Vista, em Portimão; o Vilalara, em Porches; o The Prime Energize, em Monte Gordo; o Vale do Lobo Resort; o Nau São Rafael Atlântico, em Albufeira; e os Tivoli Marina Vilamoura e Carvoeiro.

No que toca aos restaurantes, temos três sugestões bem diferentes: o Al Sud, o restaurante de fine dining do resort Palmares, em Lagos; o Umami, de cozinha asiática, na Quinta do Lago; e o A ver Tavira, naquela que é conhecida como a cidade das igrejas. Bom apetite!

O Edgardo Pacheco traz-nos o relato delicioso da jornada de pesca ao atum que acompanhou num dos barcos da empresa Blue Captures. Em quatro exemplares apanhados, todos foram devolvidos ao mar. Diz o capitão Manuel Viana: “Sinto mais gozo em libertar um atum do que em metê-lo no barco.” É também sobre o atum do Algarve que escreve o Miguel Esteves Cardoso: “Só lhe falta o amor que ele merece.”

A Alexandra Prado Coelho foi conhecer os vinhos algarvios que se fazem no Morgado do Quintão, em Silves, e perceber o trabalho que está a ser feito com a casta Negra Mole. Os Morgado do Quintão são vinhos que dizem com orgulho a região de onde vêm.

Os leitores também quiseram ajudar à nossa festa algarvia e a Cláudia Paiva enviou-nos um relato sobre Cacela Velha, “um bem selvagem, belo e irrepetível”. Eu também não resisti e desfiei o novelo das memórias das minhas férias em família nos idos anos de 1980/90.

Está tudo dito por hoje – e já não é pouco. Bom fim-de-semana, boas férias, se for o caso, bom Agosto e bom Algarve!

