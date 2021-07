Sentadas à mesma mesa, quatro mulheres — duas jornalistas, uma enfermeira e uma sexóloga — conversam sobre prazer no feminino no dia em que o calendário assinala o Dia Mundial do Orgasmo (mas cujas comemorações deveriam durar todo o ano).

Os podcasts do PÚBLICO dão-lhe 10% de desconto numa nova assinatura do seu jornal. Introduza o código POD10 em publico.pt/assinaturas e usufrua das vantagens de ter o PÚBLICO no ouvido.