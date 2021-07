As dúvidas existenciais de um dragão

Um ovo grande perdido na floresta é encontrado e protegido por um casal de rouxinóis, Amália e Pavaroti. Dele sairá um dragão trapalhão, mas ainda assim sempre acarinhado pelos pais adoptivos, que lhe deram o nome Lorenzo.

A autora do texto, Isabel Ricardo, quis abordar “o tema da adopção, da diferença e da descoberta de que todos somos importantes”, disse ao PÚBLICO, via email. E explica como lhe surgiu esta história, que pretende demonstrar que “pode haver famílias de coração”: “O Dragão Trapalhão surgiu-me no regresso de uma escola, depois de um dia cheio. Faço muitas sessões de incentivo à leitura em escolas e bibliotecas, e o contacto com a pequenada transmite-me sempre muita energia e inspiração. E a história foi surgindo e ganhando forma de tal maneira que, quando cheguei a casa, os rouxinóis Amália e Pavaroti já eram reais. O nome Lorenzo foi inspirado no nome do filho do ilustrador.”

Zeka Cintra deu forma às personagens e à floresta num registo colorido e divertido, adequado à narrativa e a fazer lembrar cinema de animação. Não é a primeira vez que os autores trabalham em conjunto. “Um sentimento de empatia e admiração mútua converteu-se numa bonita amizade desde o primeiro livro em que colaborámos — e já lá vão quatro —, transformando-se numa simbiose feliz e penso que isso está bem patente neste livro”, conta a escritora.

Foto Zeka Cintra

O ilustrador, natural de São Paulo (Brasil), formou-se em Artes Plásticas pela UESL-Joboticabal. Zeka Cintra divide-se entre o trabalho digital, como o que apresenta neste livro, e o tradicional (analógico), com aguarelas, acrílicos, lápis de cor, tinta de óleo e pastel. “Tem como filosofia de trabalho fazer tudo com muita emoção e profissionalismo, pois sabe que o restante será consequência de tudo isso”, pode ler-se no site Who.

Conforme os dias iam passando, o Lorenzo estava cada vez mais desanimado. Para que serviria ele afnal? Não era ágil como a lebre, nem sábio como o mocho, nem esperto como a raposa, nem gracioso como a gazela, nem cantava bem como os pássaros… pág. 27

Isabel Ricardo procura, nos livros que escreve, “não descurar a componente pedagógica e que as histórias tenham alguma profundidade, principalmente nas que se destinam aos mais novos”. Assim, faz por lhes transmitir valores humanos que considera importantes, “a tolerância, o direito à diferença, a cooperação, a inclusão, a verdadeira amizade, o respeito pelos outros (sejam eles pessoas, animais ou a própria natureza), a solidariedade, a generosidade, etc”.

A autora, que na infância desejava ser “escritora e detective”, acredita que este livro pode ser trabalhado em sala de aula, já que contém vários temas que considera adequados ao pré-escolar e ao 1.º ciclo. O seu objectivo principal “é cativar os mais novos para a leitura, porque a leitura é a base da aprendizagem”, diz. “Além disso, desperta a imaginação, estimula a inteligência e desenvolve outras capacidades importantes na nossa vida. Tento sempre proporcionar-lhes o encanto e o entusiasmo que eu sentia. Para mim, a melhor coisa do mundo era ter um livro nas mãos.”

Um livro, segundo Isabel Ricardo, “deve ser divertido, emocionante, cativante e transmitir algo importante”. Mais: “Se pudermos associar o prazer da leitura à aprendizagem de outro assunto, isso é excelente!”

Foto Zeka Cintra

Escreveu o seu primeiro livro de aventuras aos 11 anos, mas teve de esperar 16 para conseguir chegar às bancas. “Fui persistente, tal como este dragãozinho, que nunca desistiu de aprender a voar. Hoje, sinto-me realizada por fazer aquilo que adoro e continuar a concretizar os meus sonhos. Tal como o Lorenzo, tento sempre desafiar-me e superar-me em cada nova criação literária.”

O Lorenzo finalmente percebeu que afnal também ele tinha um motivo para estar ali. Para salvar os seus amigos! Não era bom cantor, mas era um bom protector dos animais da floresta. E isso era a razão mais importante para estar vivo! pág. 34

O dragão Lorenzo acabará por encontrar o seu papel no mundo, aprender a usar o fogo para benefício de todos e ser menos trapalhão…

O Dragão Trapalhão Texto: Isabel Ricardo

Ilustração: Zeka Cintra

Edição: Minotauro (Edições Almedina)

40 págs., 12,90€

Mais artigos Letra Pequena e blogue Letra Pequena