Nau São Rafael Atlântico: um hotel familiar e seguro às portas de Albufeira

Debruçado sobre a praia de São Rafael, este Nau oferece todas as garantias para umas férias descontraídas em família.

Chegamos ao Nau São Rafael Atlântico numa tarde quentíssima de sexta-feira e assim que assomamos ao lobby temos uma sensação de familiaridade. Lembramo-nos logo da experiência de 2020 na praia dos Salgados. O grupo Nau tem vários hotéis espalhados pelo Algarve e é natural que a linguagem dos seus espaços seja semelhante – e há um ano, quando ainda aprendíamos a lidar com uma experiência hoteleira em tempos de covid-19, o Nau Salgados Dunas Suites recebeu-nos com todas as garantias de segurança.