No Vilalara o luxo é sentirmo-nos na nossa casa, na nossa praia

Quando chegamos, já o piquenique está prontinho nos jardins e é servido acompanhado de uma paisagem de tirar o fôlego, incluindo a praia da Cova Redonda (ou das Gaivotas). O senhor Raúl é o nosso anfitrião, já com três décadas de casa e arte de bem receber, uma das mais-valias deste douto resort. Em termos de longa vida no Vilalara, Raúl não é excepção, há mais gente por aqui com décadas de casa, seja a dona Ilda nas salas de restauração ou o senhor Carlos a tratar-nos sapientemente com os melhores vinhos. Apesar das essenciais modernizações, o resort de Porches, Lagoa, tem sabido não só manter uma equipa de excepção como se mantido bem preservado.