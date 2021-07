Umami: a nova oferta da Quinta do Lago quer ser tradicional e inovadora

Algarve. Almancil. Quinta do Lago. Avenida André Jordan, sempre em frente, sempre em frente, até nos perdermos, quem nos salva é a voz feminina ao telefone que pergunta: “Está a ver o Bovino?”. Trata-se da premiada steak house do resort, aquela de onde saiu parte da equipa do novíssimo Umami, conta o gerente e sommelier Miguel Martins, 25 anos, a média da idade de quem com ele trabalha. “Uma equipa ambiciosa”, acrescenta Diogo Martins, o também jovem chef, que andou por várias cozinhas europeias e aprendeu o que sabe sobre gastronomia asiática em Oslo.