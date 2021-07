A Ver Tavira: uma aposta no fine dining em pleno centro histórico da cidade algarvia

Com uma nova carta e dois menus de degustação, o restaurante A Ver Tavira aposta “todas as fichas” no conceito de fine dining .

Não podia ser mais literal, sentados que estamos na varanda-esplanada a ver os telhados de Tavira e o rio Gilão a descer ao encontro da ria Formosa. Não há sopro de vento neste entardecer de rosas lânguidos sobre o horizonte. De tempos a tempos, ouve-se um sino de igreja dar ritmo à refeição. Virá da torre da Igreja Matriz de Santa Maria do Castelo, mesmo ali no outro lado do largo (as ruínas do castelo entre ela e o restaurante), ou de outro dos muitos templos que apelidam Tavira como a cidade das igrejas do Algarve?