Descemos a 230 metros de profundidade para visitar as Minas de Sal-Gema de Loulé

São as únicas minas de sal-gema em Portugal exploradas em sistema de galerias em profundidade e mantêm-se no activo. Desde 2019 que é possível descer até lá baixo em visitas turísticas.

Entramos no minúsculo cubículo de rede metálica, suspenso sobre o túnel, e descemos cerca de 230 metros, ficando sensivelmente 30 abaixo do nível do mar. Só a viagem é já uma experiência, mas o propósito da visita abre-se agora em túneis e galerias cavernosas onde os diferentes sedimentos vão desenhando padrões etéreos nas paredes e tectos, da terracota ao branco. Quase tudo quanto vemos é argila, gesso e sal-gema (que, na sua composição, além de halite, inclui os dois anteriores em pequena percentagem, e outros sais complementares). Quase tudo quanto vemos foi fundo do mar.