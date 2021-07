O Bela Vista é a nossa rocha em Portimão. E o Vista também é belo

À volta, a Senhora da Rocha arranha os céus do turismo. À frente, a praia da Rocha em esplendor e massas. Mas este palacete, com mais de um século, um dos primeiros hotéis do Algarve, é um reduto que resiste e resistirá. Tem tudo para nos fazer felizes, mesmo que pagando-se bem. E, cereja no bolo, tem uma gastronomia genial, já distinguida com estrela Michelin e assinada por João Oliveira. Sim, aqui não são só os olhos que comem.