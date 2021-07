Setúbal é um laboratório para vinhos brancos

Barrosinha Reserva 2020

Herdade da Barrosinha

Feito a partir de arinto (75 %) e fernão pires (25%), cá está um clássico branco trabalhado – parte dele – em barricas de 225 litros, onde terminou a fermentação e estagiou sobre as borras durante oito meses. As primeiras notas que sentimos vêm deste trabalho em madeira, logo seguidas das sensações cítricas do arinto. Na boca, temos volume, salinidade, mineralidade e uma frescura que faz que o vinho dê uma prova longa.​ PVPR: 7 euros

Sobreiro de Pegões Premium 2020

Coop. Agrícola de Santo Isidro de Pegões

Com verdelho, antão vaz e fernão pires (quase em parte iguais), este vinho da Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões é um produto de grande consumo na moderna distribuição. Atractivo de imediato pelos aromas de flores brancas e fruta tropical, tem na boca um bom equilíbrio entre estrutura e frescura. Para beber numa esplanada ou na companhia de uma salada. PVPR: 10 euros

Camolas Selection 2019

Adega Camolas

Da Adega Camolas podemos provar dois brancos secos feitos da família dos moscatéis. O Camolas Selection Premium, que é só de moscatel graúdo, e um outro Camolas Selection Reserva. Se este é mais bastante complexo e até surpreendente, o primeiro que referimos revela bem as notas de um branco de moscatel primário: aromas de flores de laranjeira com a fruta da laranja madura. Na boca, nada enjoativo, talvez pelo trabalho de estágio em madeira de carvalho húngaro. PVPR: 5,20 euros (Premium)

Pegos Claros 2020 Blanc de Noirs

Herdade Pegos Claros

Como as empresas precisam de ter todos os tipos de vinhos no seu portfólio e como em Pegos Claros não existe outra coisa que não seja castelão (e que neste caso dá origem a tintos de encher a alma), Bernardo Carvalho fez um branco de tintas (blanc de noirs). A tecnologia que se usa na feitura destes vinhos retira parte da componente aromática da casta, pelo que este vinho se destaca mais na boca (notas herbáceas e minerais) do que no nariz. PVPR: 13 euros

DSF Verdelho 2020

José Maria da Fonseca

Dona de um património de castas que espanta pela diversidade, a José Maria da Fonseca sempre foi imaginativa a separar os vinhos premium dos vinhos de grande volume. Enólogo e representante da sexta geração da família, Domingos criou a chancela Domingos Soares Franco – Coleção Privada, para onde canaliza lotes que o encantam. Este verdelho (não confundir com verdejo) tem um perfil tão floral (com cítricos à mistura) que nos leva para um passeio num jardim com diferentes plantas. Na boca, notas mais doces, mas com boa acidez e final longo. PVPR: 9,90 euros

Quinta do Monte Alegre Colheita Seleccionada 2019

Quinta do Monte Alegre

Cá temos o potencial da região para receber castas de outros territórios, como é o caso do viosinho, do Douro, que neste lote participa com 60% (os restantes 40% vão para o imprescindível arinto). É um vinho cativante logo no nariz por via das notas frutadas com algum trabalho bem afinado com a barrica. Essas notas de madeira, vamos senti-las na boca, também, com sabores tropicais e bom volume. Donde tudo bem equilibrado. PVPR: 5 euros

Quinta da Invejosa 2019

Filipe Palhoça Vinhos

Um produtor com história não dispensa o fernão pires, mas como é preciso acompanhar o ar dos tempos, o verdelho está neste lote (cada casta com 50%) para dar alguma complexidade ao vinho. Assim, às notas florais da primeira casta juntam-se os aromas alimonados da segunda. Quando levamos o vinho à boca sentimos frescura e mineralidade. PVPR: 5 euros

Comporta Primeiros Bagos 2019

Herdade da Comporta

Este é um vinho onde se aplica bem a expressão “primeiro estranha-se, depois entranha-se”. De início parece que estamos perante algo que nos atira para o universo dos chamados vinhos naturais, em parte pelas notas acéticas que revela. Com o arejamento no copo, o vinho torna-se interessante por causa da fruta tropical bem madura e das notas minerais. Trata-se de um vinho feito com uvas da casta antão vaz, com a fermentação a decorrer sem adição de leveduras. PVPR: 20,45 euros

Carácter Premium 2019

Venâncio da Costa Lima

De uma casa clássica na região, uma solução que mistura a tradicional fernão pires com uma casta mais recente na região – o verdelho. Os mostos fermentaram em inox, com o vinho a estagiar três meses em barricas novas de carvalho francês. De início, o vinho parece algo fechado, mas com alguma oxigenação sentimos aromas e sabores cítricos, minerais e vegetais. PVPR: 9,99 euros

Adega de Palmela Reserva Premium 2019 Moscatel Roxo

Adega de Palmela

Há cerca de 20 anos a casta moscatel roxo estava em risco de desaparecer da região porque, amadurecendo cedo, os pássaros, na ausência de fruta mais saborosa, atacavam-na forte e feio. Perante isto, os produtores arrancaram as vinhas. Com o sucesso de um rosé feito a partir da casta por Domingos Soares Franco, na José Maria da Fonseca, hoje não há produtor que não tenha o seu vinho de moscatel roxo. No caso da Adega de Palmela temos um vinho com as típicas notas de rosas com certas frutas tropicais. A acidez que revela retira a carga por vezes enjoativa de alguns moscatéis elementares. PVPR: 8,79 euros

Quinta da Bacalhoa 2019

Bacalhôa

Neste vinho entram as castas sémillon (50%), alvarinho (25%) e sauvigon blanc (25%), mas, curiosamente, os aromas e sabores dominantes parecem vir da última casta francesa. Há uma panóplia de frutos tropicais que saem do copo, mas à mistura com algumas especiarias e flores. Na boca, um vinho sério, que nos desafia permanentemente na prova. PVPR: 16,99 euros

Serra Mãe Reserva 2019

Sivipa

A partir de uma fermentação clássica (início em inox e finalização em barricas de carvalho francês), temos um vinho da casta arinto que leva ao máximo as notas de fruta verde (neste caso, maçãs que nos fazem lembrar cidra). Na boca sentimos sabores cítricos e frutos secos, envolvidos com uma acidez viva. É um vinho que pede um peixe gordo assado. PVPR: 6,99 euros

Dona Ermelinda Sauvignon Blanc e Verdelho 2018

Casa Ermelinda Freitas

Embora cada casta participe com a mesma percentagem, é impressionante como a sauvignon blanc marca o lote, no nariz e na boca. E neste caso sentimos algumas notas tropicais, mas logo seguidas de sensações minerais (pólvora), conjunto que dá vida e diferenciação ao vinho. Na boca, os gramas de açúcar e os 13,5% de álcool não deixam de realçar doçura no vinho. Um vinho de perfil internacional bem acentuado. PVPR: 9,99 euros

Cepas Cinquentenárias 2018

A Serenada

Um curioso vinho da Serras de Grândola, feito com um blend de fernão pires, arinto, trincadeira das pratas, bical, rabo de ovelha e malvasia fina, pelo que, como se imagina, só pode apresentar-se rico e complexo. Ainda por cima, o facto de estarmos perante um vinho de 2018 dá-nos uma mistura entre notas alimonadas com frutos e ervas secas. Na boca, um vinho rico e longo. PVPR: 12,50 euros

Brejinho Orgânico 2018

Quinta Brejinho da Costa

Para acompanhar as tendências na redução dos impactos ambientais, a Quinta Brejinho da Costa tem a marca Orgânico, que explora castas nacionais em modo de agricultura biológica. Os mostos são trabalhados em ânforas de barro e em barricas de carvalho nacional. Resultado, um branco com notas de evolução desafiantes, que vão do funcho ao chá, passando pelos aromas mais apetrolados. Grande volume de boca e boa acidez. PVPR: 45 euros

Herdade Canal Caveira – Chardonnay 2017

Herdade Canal Caveira

Um caso que comprova a importância de deixarmos alguns vinhos esquecidos na garrafeira. Quando novo, teríamos apenas notas de manteiga, fruta de polpa branca e algumas borras da batonage. Agora temos estes aromas e sabores, conjugados com aromas de ervas secas (feno), que dão muita graça ao vinho. Na boca, bom volume, cremosidade e acidez no ponto certo. Na mesa, tanto se bate com um peixe no forno como – melhor ainda – com uma carne estufada. PVPR: 22,60 euros

Quinta do Piloto Reserva 2016

Quinta do Piloto

De uma vinha na região arenosa do Lau, este branco com uma bonita idade resulta das castas antão vaz, arinto e roupeiro. Com a passagem do tempo as notas cítricas do arinto passaram para os aromas e sabores mais amanteigados, e para algum vegetal seco. Boca muito segura, estamos perante um branco que é um desafio à mesa. PVPR: 15,99 euros