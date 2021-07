Thompson-Herah é bicampeã olímpica dos 100m

Já sabemos que estes são os primeiros Jogos Olímpicos sem Usain Bolt desde 2004 e esse é um vazio que ainda não está preenchido, mas a Jamaica não passou nada despercebida no segundo dia do atletismo em Tóquio.

Nada menos do que com uma tripla na final dos 100m, algo que não era, de todo, inesperado, mas talvez por outra ordem. Quem ficou com o título de mulher mais rápida do mundo voltou a ser Elaine Thompson-Herah, campeã em 2016, e Shelly-Ann Fraser-Pryce voltou a falhar na sua campanha de juntar mais uma medalha de ouro à sua colecção. A novidade foi Shericka Jackson, que ficou com o bronze.

Já sabíamos que esta ia ser uma final sem a melhor das norte-americanas e que seria uma séria candidata ao ouro – Sha’Carri Richardson não está em Tóquio porque foi suspensa por consumo de marijuana. E se ainda está por saber quais são os benefícios do consumo de marijuana para uma prova de velocidade curta, a verdade é que jovem norte-americana não estava no Japão para dar luta às três mulheres do país de Bob Marley por uma das medalhas olímpicas. E também não estaria a nigeriana Blessing Okagbare, suspensa por doping poucas horas antes desta final.

Sempre agendada para os primeiros dias do atletismo nos Jogos Olímpicos, os 100m são sempre uma descarga intensa de adrenalida a que o público reage intensamente durante uma dezena de segundos. Mas já sabemos quem em Tóquio não há espectadores, apesar da vertigem da velocidade estar sempre presente, não é a mesma coisa – e quão deprimente seria ver Usain Bolt a fazer os seus números habituais num estádio sem adeptos…

Havia aqui contas com alguns anos a ajustar. Fraser-Pryce era a rainha com duas coroas da velocidade (campeã dos 100m em 2008 e 2012), mas Thompson-Herah roubou-lhe esse estatuto no Rio com muito descaramento – também ganhou os 200m. Seria um novo duelo entre jamaicanas, sem grande concorrência americana, e com a marfinense Marie Ta Lou a espreitar o pódio.

Pouco mais de dez segundos depois, uma, duas, três jamaicanas. Thompson-Herah com mais um título olímpico e com um novo recorde do Jogos (10,61s), Fraser-Pryce a falhar no objectivo de ter três medalhas de ouro, e Jackson, sobretudo uma especialista de velocidade prolongada e estafetas, a conquistar mais um pódio olímpico na sua carreira.