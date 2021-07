Simone Biles retira-se de mais duas finais

Simone Biles não vai participar nas duas finais individuais deste domingo da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Segundo anunciou a USA Gymnastics em comunicado, Biles não irá estar nas finais do cavalo e das paralelas assimétricas.

“Após uma consulta com a equipa médica, Simone Biles decidiu retirar-se das finais do cavalo e das paralelas assimétricas. Vai continuar a ser avaliada diariamente para determinar se irá competir nas finais da trave e do solo”, pode ler-se no comunicado.

Biles, considerada a melhor ginasta de todos os tempos, tinha a possibilidade de ganhar seis medalhas de ouro em Tóquio, ela que se tinha qualificado para as cinco finais individuais e ia estar na final por equipas, mesmo depois de ter cometido alguns erros incaracterísticos para ela.

Começou por abandonar a final por equipas, o que se revelou fatal para a equipa norte-americana - ganharam as russas - e, depois, anunciou que não iria ao all-around, onde era a grande favorita - a sua compatriota Sunisa Lee ganhou o ouro.

Com este anúncio, falta agora saber se Biles, que ganhou três medalhas de ouro no Rio 2016, irá fazer alguma das outras duas provas em que está inscrita como finalista, o solo (2 de Agosto) e a trave (3 de Agosto).