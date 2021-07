Lu Xiaojun, um “hércules” chinês a fazer história em Tóquio

Pegar em sofás e armários em mudanças de casa é um suplício para o comum mortal. Imagine, caro leitor, que o desafiam a levantar três vezes o peso do próprio corpo. Mais: não chega levantar o peso - isso é pouco. O desafio pressupõe que o peso tem de estar numa barra e ser erguido com o corpo agachado, numa posição longe de ser natural, arremessado por cima da cabeça e estabilizado no ar, de braços esticados. Cansado só de imaginar? É natural. É isto que fazem os halterofilistas e em particular o chinês Lu Xiaojun, mas este com particulares laivos de super-homem.