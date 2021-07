O que ainda há para ver no programa olímpico de sábado

Do atletismo, com a final dos 100m femininos, aos quartos-de-final do torneio de futebol

O Estádio Olímpico de Tóquio concentra atenções no que resta da jornada olímpica de sábado, ainda como muito para ver. No atletismo há final dos 100m femininos e apura-se o vencedor da estreante estafeta mista de 4x400, além das eliminatórias dos 100m masculinos, com o português Carlos Nascimento em competição, às 11h45.

Depois de Liliana Cá ter assegurado de madrugada a presença na final do lançamento do disco, onde Irina Rodrigues ficou pelo caminho, e de Diogo Abreu ter terminado em 11º na ginástica de trampolins, sem conseguir lugar na final, na vela José Costa e Jorge Lima continuam na rota da “medal race” da classe 49. A dupla portuguesa partiu em sexto lugar para o último dia de qualificação e, depois de um arranque de jornada atrasado por falta de vento, terminou em 11º a primeira de três regatas.

No atletismo, a primeira final do dia será o lançamento do disco masculino, a partir das 12h15. A seguir há os 4x400m mistos, prova combinada entre homens e mulheres pela primeira vez em Jogos Olímpicos. Uma inovação de Tóquio que se estende a várias modalidades: nesta madrugada houve uma final de 4x100 estilos mista emocionante na natação, o triatlo também se despediu dos Jogos Olímpicos com uma estafeta mista e a competição do judo encerra hoje com as decisões da prova de equipas mistas. A final dos 100m femininos vai ser às 13h50, antecedida das meias-finais. As eliminatórias dos 100m masculinos e a qualificação do salto em comprimento são outros dos motivos de interesse da jornada no atletismo.

No ténis, será conhecida hoje a campeã olímpica, numa final de singulares feminina entre a suíça Belinda Bencic e a checa Marketa Vondrousova que ainda não tem hora marcada. Os primeiros jogos do dia começaram às 7h e Novak Djokovic, que na véspera falhou o acesso à final, tem duplo compromisso. O sérvio começou o dia a defrontar o espanhol Pablo Carreno Busta na luta pela medalha de bronze e vai tentar também chegar ao último lugar no pódio em pares mistos, a fechar a jornada. A final do torneio masculino, entre Alexander Zverev e o russo Karen Kachanov, joga-se no domingo.

Ainda neste sábado decide-se o torneio feminino de râguebi e jogam-se os quartos-de-final do torneio masculino de futebol. Com presença mínima da Europa e América do Sul, representadas apenas, respectivamente, por Espanha e Brasil. O acesso às meias-finais começa a jogar-se a partir das 9h, com o Espanha-Costa do Marfim, e segue com Japão-Nova Zelândia (10h), Brasil-Egipto (11h) e Coreia do Sul-México (12h).