Benfica contrata ucraniano Yaremchuk por 17 milhões

Avançado chega dos belgas do Gent, com cláusula de rescisão de 100 milhões.

O Benfica anunciou este sábado a contratação do futebolista ucraniano Roman Yaremchuk aos belgas do Gent, por 17 milhões de euros, com o avançado a assinar um contrato válido até Junho de 2026.

“A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa (...) que adquiriu os direitos desportivos e 75% dos direitos económicos do jogador Roman Yaremchuk pelo montante de 17 milhões de euros ao KAA Gent”, referem os “encarnados” em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O internacional ucraniano, de 25 anos, assinou um contrato de cinco temporadas, válido até Junho de 2026, que inclui uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros.

Yaremchuk estava no emblema belga há quatro anos, desde a temporada 2017-18, na qual anotou nove golos em 34 encontros. Na época seguinte, marcou 12 em 45 jogos, em 2019-20 fez 17 em 30 e na última obteve os melhores números até ao momento, com 23 remates certeiros num total de 43 partidas disputadas.

Formado no Dínamo de Kiev, o ponta-de-lança, internacional pela Ucrânia em 29 ocasiões, apenas vestiu a cores da equipa da capital ucraniana em 11 ocasiões, sendo que a estreia aconteceu em 2015-16, tendo sido emprestado ao PFC Oleksandriya (seis golos em 17 jogos), para regressar ao Dínamo no ano seguinte e fazer apenas mais 10 aparições.

No Euro 2020 foi titular nos cinco encontros que a Ucrânia realizou no torneio, tendo marcado por duas ocasiões, na derrota com os Países Baixos (3-2) e na vitória ante Macedónia do Norte (2-1), para o Grupo C.