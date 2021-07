Hélio Morais e os lenços brancos para os My Bloody Valentine

Foi em 2009, num festival no Algarve, que o músico Hélio Morais, dos Linda Martini, dos Paus, e agora também a solo como Murais, viu pela primeira vez os My Bloody Valentine. Numa solicitação do próprio Kevin Shields, que elogiou a música dos Paus, Hélio participou na entrevista, tendo recordado essa primeira actuação do grupo em Portugal, no âmbito de um festival com um alinhamento algo inusitado.