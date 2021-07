My Bloody Valentine: “Os seres humanos foram-se tornando cada vez mais negligentes; nada do que está a acontecer é surpresa”

Idealista sonoro de uma banda, My Bloody Valentine, o guitarrista Kevin Shields e os seus três companheiros foram capazes, em apenas três álbuns (Isn’t Anything de 1988, Loveless de 1991 e MVB de 2013), de ampliar os horizontes do rock, ao mesmo tempo que criaram a ramificação shoegaze (Ride, Slowdive, Lush) baseada num equilíbrio instável entre distorção e atmosferas. Tornaram-se uma das bandas mais influentes de sempre. Aos 58 anos, Shields não se dá a conhecer em fotos recentes porque o seu desejo é que o foco esteja na música. E ela aí está. Desde Maio que os três álbuns do grupo, e uma compilação de canções lançadas em EPs entre 1988-91, estão finalmente disponíveis digitalmente. Ao mesmo tempo, os álbuns, esgotados, estão também a ser alvo de reedições nos formatos LP e CD.