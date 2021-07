A solidariedade não desapareceu

Traduzido pela primeira vez em Portugal, O Apoio Mútuo foi escrito e publicado em 1902, na cidade de Londres, onde Piotr Kropotkine (1842-1921) viveu entre 1886 e 1917, antes de regressar à sua Rússia Natal. É um livro que convoca a geografia, a história e a ciência política, e que surge de um contexto intelectual específico. À época, a recepção das teorias de Charles Darwin animava a imprensa e as universidades e, em particular, uma corrente teórica, de pendor político-social, originava discussões acesas: o darwinismo social de autores como Herbert Spencer e Thomas Henry Huxley (a propósito, este Huxley foi o avô do escritor Aldous que, por sua vez, combateu as teses do avô). É o grande postulado dessa teoria — a luta e a competição na condição de leis absolutas da natureza e da evolução — que Kropotkine rejeita e desmonta.