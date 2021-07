Queda dos chumbos no secundário foi de 4,6% num só ano

A taxa de retenção no ensino secundário registou uma queda de 4,6% num ano, tendo passado de 13,1% em 2018/2019 para 8,5% em 2019/2020. Esta é uma das principais novidades da nova edição da série Educação em Números, divulgada pela Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).

“Esta melhoria tem sido consistente ao longo dos anos, sendo de destacar que, em apenas 15 anos, a taxa de retenção baixou de 30,6% para 8,4%”, destaca o Ministério da Educação (ME) em comunicado. O ME frisa, a propósito, que esta melhoria de resultados é acompanhada pela “diversificação da oferta formativa, tendo triplicado – no mesmo período – o número de alunos que frequenta o ensino profissional”.

Em 2019/2020, 33,2% dos alunos matriculados no ensino secundário frequentavam cursos profissionais, ainda longe dos 50% apontados como meta tanto pelo ex-ministro Nuno Crato como pelo actual detentor da pasta, Tiago Brandão Rodrigues.

Os números relativos ao ano lectivo de 2019/2020 dão conta de que os chumbos também continuaram a cair no ensino básico, com a taxa de retenção a passar de 3,8% para 2,2%. Há, portanto, mais alunos a concluírem os seus ciclos de estudos no tempo normal para o efeito, o que acontece num cenário de regressão do número de estudantes.

Do ensino básico ao secundário, a educação perdeu cerca de 15 mil alunos num só ano. Em 2019/2020 estavam inscritos 1.595.312 estudantes. Em 2005/2066 eram 1,754.636. Esta tendência de queda, devido sobretudo à redução da natalidade, começou a sentir-se em 2007/2008, principalmente no 1.º ciclo onde estão os alunos mais novos. Em 2019/2020 as principais quebras registaram-se no 3. º ciclo (menos 8727 alunos) e no secundário (menos 6046).

Mais crianças no pré-escolar

Em contraciclo está a educação pré-escolar, com uma subida de cerca de 7300 crianças inscritas, o que se deve sobretudo a um aumento da oferta pública neste nível. Este acréscimo faz-se sentir em todas as idades (3, 4, 5 e 6 anos).

O Ministério da Educação assinala também “o aumento progressivo do número de docentes”, assinalando que esta tendência “não acompanha a redução do número de alunos”. “Nos últimos 5 anos, regista-se um aumento de cerca de 7000 professores, fruto do investimento em medidas de apoio aos alunos, como as tutorias, a redução do número de alunos por turma ou o investimento em programas específicos”, adianta o ME.

No seu comunicado, o ministério realça ainda que se registou “uma diminuição do número de alunos por computador com Internet, tendência que acelerará por via da chegada às escolas, durante o último ano, de mais de cerca de meio milhão de equipamentos”. Em 2019/2020, o número de alunos por computador desceu no ensino público de cinco para 4,7.