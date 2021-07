Portugal com 14 mortes e 2595 casos de covid-19. R(t) está abaixo de 1, incidência também desceu

Portugal registou, na quinta-feira, 14 mortes relacionadas com a covid-19 e 2595 novas infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta sexta-feira. No total, desde o início da pandemia, já foram reportados 966.041 casos de covid-19 e 17.344 óbitos associados à doença.

Há, actualmente, 924 pessoas internadas com covid-19, menos 30 do que no balanço anterior. Nas unidades de cuidados intensivos (UCI) contam-se agora 199 pessoas hospitalizadas (menos nove).

Segundo a actualização desta sexta-feira, o R(t) está abaixo de 1 pela primeira vez desde 14 de Maio, quando este indicador se situava em 0,95. O índice de transmissibilidade está agora em 0,98, tanto em termos nacionais como continentais.

Também foi registada uma descida na incidência da doença, que na quarta-feira se situava em 428,3 casos por 100 mil habitantes. Há, agora, 419,2 casos.

Há ainda a reportar mais 3331 casos de recuperação, num total de 897.886 desde o início da pandemia.

O país avança, na próxima segunda-feira, para a primeira de três novas fases de desconfinamento, segundo anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro. A partir de 1 de Agosto, em todo o continente, o comércio, a restauração, os casamentos, baptizados e espectáculos culturais voltam a funcionar nos horários normais, mas terão de encerrar às 2h e cumprir as regras da Direcção-Geral da Saúde (DGS). António Costa afirmou que é o momento do país poder “passar a conduzir a gestão da pandemia em função de um critério fundamental que é a taxa de vacinação”.