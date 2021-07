Covid-19: três em cada quatro concelhos acima do nível de risco

Há agora 232 concelhos acima do nível de risco de 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, mais 19 que na semana anterior. A lista de incidência é agora liderada por Sines, com 1364. Porto e Lisboa registaram descidas da incidência.

O primeiro-ministro António Costa anunciou, no final da reunião do Conselho de Ministros e entre outras mudanças nas medidas de combate à pandemia, o fim das restrições por concelhos, uma alteração que entra em vigor no domingo. Apesar desta alteração, o boletim desta sexta-feira volta a reportar a incidência cumulativa por 100 mil habitantes a 14 dias dos municípios do país, dando conta de um aumento dos que estão acima do nível de risco de 120 casos por 100 mil habitantes: são agora 232, mais 19 que na semana anterior.

Os dados do relatório de situação, que dizem respeito à incidência cumulativa a 14 dias de 15 a 28 de Julho, também permitem perceber uma subida no número de municípios acima do patamar de 480 casos por 100 mil habitantes, que passaram de 119 na semana passada para 142 nesta, um aumento de quase 20%. Há ainda seis com um nível de incidência a 14 dias acima dos 960 casos.

Feitas as contas, 46% dos concelhos do país estão acima de 480 casos por 100 mil habitantes e 75% encontram-se acima de 120 – três em cada quatro.

No extremo oposto, há oito municípios com incidência entre zero e 20 nos últimos 14 dias (seis deles com valor nulo, menos três que na semana anterior), 24 com um valor 20 e 59,9 e ainda 44 entre 60 e 119,9 casos por 100 mil habitantes. Isto perfaz um total de 76 concelhos abaixo do nível de risco.

Esta semana, Albufeira caiu para terceiro lugar na lista de territórios com maior incidência, tendo protagonizado a maior descida de incidência da semana: o concelho algarvio passou de 1553 casos por 100 mil habitantes para 1100, menos 453.

A lista da incidência tem agora no topo Sines, com 1364 casos por 100 mil habitantes (mais 29), seguido de Portimão, com 1183 (mais 46). Acima do patamar de 960 casos estão ainda outros três concelhos algarvios: Loulé (993), São Brás de Alportel (954) e Lagos (932).

Os seis municípios sem registo de casos nos últimos 14 dias dividem-se pelo continente e ilhas: São Vicente (Madeira), Corvo (Açores) e Santa Cruz das Flores (Açores) em territórios insulares e Nisa (Portalegre), Barrancos (Beja) e Vila Velha de Ródão (Castelo Branco) em Portugal continental.

À semelhança do que se verificava semana passada, o Porto tem nesta altura uma incidência superior a Lisboa. Ambos registaram descidas na incidência. O concelho nortenho regista agora 823 casos por 100 mil habitantes, menos 48 que na semana passada, enquanto Lisboa contabiliza 750 (que também teve uma descida, menos oito que na actualização anterior).