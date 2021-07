Reduzir decisões a um único indicador é “de uma grande fragilidade”

Fala em nome próprio, mas sem se afastar do seu papel de membro do Gabinete de Crise para a Covid-19 da Ordem dos Médicos. Critico da anterior matriz de risco, por considerar que já estava desactualizada, António Diniz questiona a opção do Governo de definir o plano de desconfinamento apenas com base na taxa de vacinação. Para o pneumologista, “corre-se o risco de ainda ser pior”.