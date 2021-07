Açores, Gerês, Alentejo e (muito) Algarve. Políticos preferem destinos “cá dentro” nestas férias

Com Agosto à porta e um modelo de desconfinamento muito diferente do do último Verão, os principais protagonistas políticos continuam a optar por férias em solo português e são raros aqueles que, mesmo com certificado de vacinação, vão além fronteiras. Com as eleições autárquicas agendadas para Setembro, muitos afirmam que irão dividir o tempo entre o descanso e a preparação da corrida eleitoral (e até obras em casa). Da esquerda à direita, há escolhas do Gerês ao tradicional Algarve. Mas em Belém ainda não se sabe por onde Marcelo Rebelo de Sousa irá passar durante as próximas semanas. E só um dos políticos ouvidos pelo PÚBLICO é que irá a uma região autónoma: o vice-presidente da bancada parlamentar do PS, João Paulo Correia, viajará até aos Açores.