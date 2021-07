O PRR e a hipótese da “média virtude”

Está aí o PRR, dinheiro europeu para o Estado aplicar no combate à crise. Olhando a história económica de Portugal, desde os tempos do ouro do Brasil, difícil será não recuperar a sucessão de “folgas” desaproveitadas — da exploração colonial às remessas de emigrantes, dos fundos estruturais ao financiamento fácil do Euro, para falar só do século XX — e não temer que a “síndrome do carrilhão de Mafra” faça de novo estragos. Porque o crescimento anémico que tem caracterizado as últimas duas décadas da economia portuguesa e os níveis muito elevados da dívida pública e privada do País têm causas estruturais que, para serem contrariadas, requerem mais do que políticas macroeconómicas. E porque a recuperação não deveria consistir num simples regresso à “velha normalidade”, mas sim numa reconstrução transformadora (“build back better”) suportada pelo PRR.