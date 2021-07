Ler é o melhor remédio

Com o encerramento dos tribunais e a chegada das férias judiciais, os portugueses ficam privados da informação judicial de que tanto carecem e que tanto merecem. Para colmatar essa lacuna, contamos hoje a história judicial do livro António Variações, da autoria de Teresa Couto Pinto, uma amiga do falecido cantor, que foi sua agente e fotógrafa durante anos. No dizer da editora Oficina do Livro, “um livro de culto que revela fotografias inéditas de António Variações, captadas ainda quando o cantor começava a afirmar-se no panorama musical e cultural português” e só possível graças à relação de grande intimidade entre a autora e o artista.