Na semana da morte de Pedro Tamen

Esta semana fica marcada pela morte de Pedro Tamen, “uma figura decisiva da vida cultural portuguesa ao longo de toda a segunda metade do século XX, não apenas pela sua poesia e pela sua actividade como tradutor”, mas também “enquanto administrador da Gulbenkian, director da editora Moraes e fundador da sua influente colecção Círculo de Poesia, editor da revista O Tempo e o Modo, crítico literário no Expresso ou dirigente cineclubista”, como escreve o jornalista Luís Miguel Queirós no obituário que fez sobre o escritor no PÚBLICO.

O seu pelo amigo, professor universitário e também poeta Fernando Pinto do Amaral e o crítico e colunista do PÚBLICO António Guerreiro escreveram sobre a importância da sua obra. E foi também recordado por editores e amigos.

Hoje encontrei nos arquivos do blogue um link para o PDF de uma crónica que escrevi em 2008, na coluna Ciberescritas, intitulada “O capitão miliciano e seus calções” . Contava ali que depois de Pedro Tamen ter comemorado os 50 anos de vida literária em 2006, um amigo seu, dado a coisas de design gráfico, perseguiu-o durante meses com a ideia de lhe desenhar um website. Pedro Tamen acabou por ceder a contragosto. Em 2008 o website estava disponível para felicidade de todos nós. Que bom seria se alguém o recuperasse e o voltasse a disponibilizar.

Um projecto que certamente entusiasmaria Pedro Tamen é aquele que no Leituras, o site do PÚBLICO dedicado aos livros, estamos a publicar: uma tradução do Decameron, de Giovanni Boccaccio (1313- 1375), uma das obras centrais da literatura mundial, feita pelo investigador do Centro de Estudos Comparatistas e tradutor Simão Valente.

No sábado passado publicámos o Proémio e Simão Valente escreveu um ensaio, em jeito de introdução, para explicar este projecto que se vai prolongar durante várias semanas. Amanhã colocaremos online o texto da descrição da peste em Florença.

Simão Valente, que se doutorou em Línguas Medievais e Modernas na Universidade de Oxford, onde foi leitor de português e co-director do Centro Camões, tem mestrados em Literatura Francesa e Comparada, pela Universidade de Estrasburgo, e em Estudos Italianos, Ciências da Linguagem e Culturas Literárias Europeias, pela Universidade de Bolonha, e co-editou a antologia Literatura-Mundo Comparada editada pela Tinta-da-china. Semanalmente está a traduzir, directamente do italiano para português, os doze textos que iremos publicar desta obra

No próximo dia 5 de Agosto chega às livrarias portuguesas o importante livro Porque deixei de falar com brancos sobre raça, da jornalista Reni Eddo-Lodge, que irá ser publicado em Portugal pelas Edições 70. No caderno Ípsilon fizemos uma pré-publicação do extenso prefácio que Mamadou Ba escreveu para a edição portuguesa.

E já chegou esta semana às livrarias portuguesas, numa edição Dom Quixote, A Coruja Caça Sempre à Noite, a sequência de Viajo Sozinha, o primeiro livro de Samuel Bjørk como autor de thrillers noirs. Samuel Bjørk é o pseudónimo do romancista norueguês, autor de peças de teatro, cantor e compositor Frode Sander Øien. Esta pré-publicação pode ser lida no Leituras. Bem como a pré-publicação de algumas páginas de O Fruto Proibido, de Liv Strömquist.

Duas novidades: "A célebre colecção Penguin Classics chega agora a Portugal com o lançamento simultâneo, no próximo dia 24 de Agosto, de sete livros, incluindo Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, romance central do pré-modernismo brasileiro, cuja primeira edição em livro data de 1915 e que até hoje não tivera nenhuma edição portuguesa” e foi anunciada a fusão da Penguin Random House com Grupo Editorial 20/20, que trará mudanças no mercado editorial português.

E se ainda não as leu, há novas entrevistas no Leituras: com o psicólogo social Jorge Vala a propósito do livro Racismo, Hoje - Portugal em Contexto Europeu (Fundação Manuel dos Santos); com a geneticista médica e pediatra Heloísa Santos que tem uma reedição revista e aumentada do seu livro Genética para Todos (editora Gradiva), onde fala sobre vacinas; com o físico Brian Greene a propósito do seu livro Até ao Fim dos Tempos (editado pela Desassossego); com o antropólogo James Suzman a propósito da publicação em Portugal do seu mais recente livro Trabalho — Uma História de como Utilizamos o Nosso Tempo (Ed. Desassossego), com a escritora Brit Bennett sobre o romance A Outra Metade; ​com o escritor holandês Ilja Leonard Pfeijffer sobre o romance Grand Hotel Europa; com escritor Paulo Moura, ex-jornalista do PÚBLICO, sobre Cidades do Sol e com o escritor francês Édouard Louis que esteve no Festival de Almada, ocasião em que dois textos seus Quem Matou o Meu Pai, em encenação de Ivo van Hove, e História da Violência, dirigido por Ivica Buljan foram levados a palco.

Silvina Ocampo chega a Portugal quase 30 anos depois da sua morte, com dois livros em simultâneo. Já não há desculpa para não conhecer uma das grandes autoras de língua espanhola, diz-nos a jornalista Isabel Lucas.

Já são conhecidos os 13 nomeados para o Prémio Booker.

Por fim estão todos convidados para o próximo Encontro de Leituras, o clube de leitura do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo, que acontecerá no dia 10 de Agosto, às 22h em Lisboa, 18h em Brasília, e o livro em discussão é Escravidão (editado em Portugal pela Porto Editora). O escritor brasileiro Laurentino Gomes será o nosso convidado, meu e da Úrsula Passos, na sessão Zoom (ID 912 9667 0245 e a senha de acesso 547272).

Boas leituras.