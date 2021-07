Quando os povos choram os tiranos

"Estaline criou um culto à volta da sua figura e com o funeral presenciamos o clímax dessa histeria, que afectou toda a sociedade soviética. Na verdade, penso que é errado dizer que a URSS era um país 'ateu'. O 'comunismo' das primeiras décadas da era soviética era uma religião e Estaline era deus".

São palavras do cineasta Sergei Loznitsa, que em Funeral de Estado utiliza material de arquivo, filmado por operadores de câmara nos vários cantos da URSS, sobre os rituais do funeral de José Estaline. Morreu a 5 de Março de 1953. A morte foi anunciada na madrugada de 6. Seria sepultado a 9. O filme narra esses quatro dias.

As primeiras cenas do anúncio da morte dão conta da dimensão de um império multiétnico de 22 milhões de Km2. E testemunham a consciência de uma catástrofe: como será a vida sem Estaline? “Estaline morreu e não tornará a viver!”. Por toda a parte, a mesma postura de espanto e insegurança. O filme recolhe centenas de cenas, dos Bálticos à Ucrânia, da Sibéria ao Tajiquistão, do Azerbaijão à Rússia profunda. Era um espaço imperial unificado pelo Guia mas destinado, décadas depois, a desintegrar-se. As imagens estiveram décadas esquecidas nos arquivos.

É um sumptuoso tratado de mise-en-scène, o espectáculo do poder, o espectáculo do cinema, a partir das imagens com que o poder se encenou. O que dota o filme de uma fulgurante harmonia de gestos e rostos do colectivo. É também uma conversa sobre o poder das imagens e sobre a reversibilidade de olhares e discursos.

2021 é o ano de Alexander Kluge em Portugal. Uma exposição em Serralves, Alexander Kluge: Política dos Sentimentos), patente até Novembro, um ciclo retrospectivo que correu na Cinemateca, em Lisboa, durante Julho e que em Setembro chegará à Casa do Cinema Manoel de Oliveira, no Porto, a edição da tradução portuguesa do segundo volume do seu livro Crónica dos Sentimentos, estreia comercial de Orphea, um dos seus últimos filmes. Uma maré Kluge tão mais inesperada quanto o trabalho do realizador alemão é ainda relativamente pouco conhecido em Portugal. E, no entanto, é um dos últimos gigantes do cinema europeu. Entrevista aqui...

Semana de acontecimentos cinematográficos... mais um: as 14 horas de duração de A Flor, do argentino Mariano Llinás, que vai ser exibido em oito “episódios” no cinema Trindade, no Porto.

Aqui Jorge Mourinha e Daniel Ribas dão conta da experiência: um objecto indescritível e inclassificável onde um realizador brinca com as convenções para maior glória das suas actrizes; um objecto de uma ambição tremenda, porque é também uma micro-história do cinema: é filme de autor, mas também um thriller datado, um musical a tender para a telenovela rasca, um conto fantástico de resolução sobrenatural, um policial epistolar, uma recriação da rodagem de um filme transformado em filme de bruxas, um filme mudo experimental, um documentário.

E agora a história da escritora que inventou o seu próprio mistério para não ter de se explicar

Pérfida, cruel, sensual, excêntrica, Silvina Ocampo chega a Portugal quase 30 anos depois da sua morte, com dois livros em simultâneo. Já não há desculpa para não conhecer uma das grandes autoras de língua espanhola. Isabel Lucas explica porquê...

