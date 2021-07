Exclusivo Cinema

José Estaline morreu a 5 de Março de 1953. A morte foi anunciada na madrugada de 6. Seria sepultado a 9. Funeral de Estado, de Sergei Loznitsa, utiliza material de arquivo filmado por operadores de câmara nos vários cantos da URSS e narra esses quatro dias. As imagens estiveram décadas esquecidas nos arquivos. É um sumptuoso tratado de mise-en-scène: o espectáculo do poder, o espectáculo do cinema.