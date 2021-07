Terceira versão do projecto do Restelo tem menos casas e menos pisos

A Câmara de Lisboa recuou novamente no seu projecto de renda acessível para o Alto do Restelo e prevê agora um total de 460 fogos divididos por edifícios com quatro a seis pisos. A nova solução foi apresentada esta sexta-feira na última reunião do mandato autárquico e estará em consulta pública pelo menos até ao fim de Outubro.

É a segunda vez que a câmara muda o projecto, que na sua versão inicial contemplava a construção de 11 edifícios, cinco dos quais com 12 a 15 pisos. A forte mobilização da população do Restelo, que se traduziu numa consulta pública muito participada, levou o município a reduzir o número de edifícios propostos (de 11 para nove) e o número de pisos (para um máximo de oito).

Esta segunda proposta também foi criticada por moradores da zona, que na semana passada se manifestaram no local e foram à reunião pública municipal acusar o executivo de Fernando Medina de apresentar informação contraditória e de não ter ouvido as suas preocupações. O vereador do Urbanismo, Ricardo Veludo, contestou a acusação e disse que este era o momento “em que é preciso decidir”. Medina, no entanto, promoveu uma nova reunião com associações locais e a proposta que era para ter sido discutida na terça foi adiada para esta sexta.

E mudou de forma em poucos dias. Num comunicado enviado às redacções na quinta-feira ao fim do dia, a câmara diz ter reduzido a área destinada a habitação em 5000 metros quadrados e o índice de edificabilidade, o que resulta em prédios mais baixos. “Estes ficam agora, na sua maioria, a ter entre quatro e seis pisos, havendo um com três pisos e outro com sete”, diz o texto.

Outra novidade é que, ao contrário do inicialmente previsto, a câmara já não vai concessionar o terreno a privados para que sejam eles a construir e gerir o edificado, passando o investimento a ser totalmente municipal. A autarquia estima despender 80 milhões de euros na operação. “Isto permite que todo o contingente de habitações fique mais rapidamente disponível para entrar nos concursos de renda acessível”, diz o comunicado.

Há pontos do projecto que se mantêm, como a construção de duas creches com capacidade para 84 crianças, de um centro de dia para 60 pessoas, de um pavilhão desportivo e um centro cívico. Os espaços verdes continuam a ter destaque na proposta, ocupando agora cerca de 22 mil metros quadrados.

Com a consulta pública, que ainda não tem data de início, a estender-se pelo menos até Outubro, a decisão final sobre esta operação no Alto do Restelo já será tomada pelo novo executivo que resultar das eleições autárquicas. Uma coisa é certa: Ricardo Veludo já não será vereador nessa altura.