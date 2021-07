Nesta capela há esculturas do século XVIII que, para além de únicas, metem medo

Eduardo Pires de Oliveira já está mais do que familiarizado com o Santuário da Nossa Senhora da Boa Morte, em Ponte de Lima. Erguido em 1695 a meia encosta do monte da Nó, de onde se avista a veiga do rio Lima em que se deita a freguesia de São Tomé da Correlhã, a que pertence, o lugar sagrado é “muito organizadinho”. Há espaço de sobra para merendar, sombra não falta, lanços de escadas para subir e descer também não. É o que se encontra em muitos locais sagrados no mesmo território, que procuraram emular a imponência do Santuário do Bom Jesus, em Braga.