Jill Biden fez pequena cirurgia “bem-sucedida” para tirar um objecto do pé

A primeira-dama norte-americana ter-se-á magoado durante um passeio na praia no Havai, durante uma visita oficial.

A primeira-dama dos EUA, Jill Biden, foi submetida a uma pequena cirurgia “bem-sucedida”, esta quinta-feira, confirmou o seu porta-voz. A professora terá removido, no Hospital Militar de Walter Reed, em Maryland, um objecto que ficou alojado numa ferida aberta no seu pé esquerdo.

Foi durante um passeio na praia no Havai, no passado fim-de-semana, que Jill Biden terá pisado um objecto que a feriu no pé esquerdo e ficou alojado na consequente ferida aberta, explicou o seu porta-voz, Michael LaRosa. “Depois de a ferida ter sido inspeccionada pela equipa médica, não era claro que objecto teria provocado a ferida”, esclarece. “A ferida está agora limpa, livre de infecções e prevê-se que vá sarar bem”, acrescentou.

Um dos maiores perigos relacionados com feridas abertas é o tétano, uma infecção bacteriana que, na sua forma mais leve, resulta em espasmos musculares, mas cuja intensidade pode até provocar fracturas ósseas. Outros sintomas podem incluir febre, sudação, dor de cabeça, dificuldade em engolir, hipertensão e aumento do ritmo cardíaco, sendo que cerca de 10% das pessoas infectadas morrem.

Jill Biden viajou para o Havai, depois de ter marcado presença na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a 23 de Julho. A primeira-dama foi à ilha norte-americana numa visita oficial ao centro de vacinação em Waipahu e para participar num jantar com veteranos militares na base militar de Pearl Harbor.

O marido, Joe Biden, ter-se-á apressado para junto da mulher, para a apoiar no procedimento cirúrgico. Aliás, o Presidente dos EUA tem feito questão de participar em tudo o que envolva a saúde da primeira-dama — em Abril, participou nas consultas de rotina da mulher, em Washington. Na noite de quinta-feira, o casal regressou à Casa Branca.

Jill Biden é a primeira mulher de um Presidente dos EUA a manter um trabalho fora da Casa Branca: continua a exercer a profissão de professora, ao mesmo tempo que cumpre os deveres de primeira-dama e se envolve nas políticas de educação da Administração do marido. Antes das eleições, em Novembro passado, numa entrevista à revista Vogue, garantiu que iria “definir aquele papel da maneira que queria que fosse”.