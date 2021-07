The Prime Energize Monte Gordo: Um hotel com soluções para além do sol e mar

Quando não há cão, caça-se com gato. O primeiro dia do calendário oficial do Verão de 2021 não se apresenta digno desse nome no Algarve. Há nuvens no céu, o vento incomoda e o sol está demasiado tímido. A piscina exterior do Hotel The Prime Energize, apesar de resguardada e com boa exposição solar, não é o sítio mais agradável do mundo para se estar. Vale que há outra, interior e com água tépida, à nossa espera. Para aqui convergiremos também na manhã seguinte, e, por acaso, apanhamos uma aula de hidroginástica que acabamos por integrar na companhia de mais dois hóspedes.