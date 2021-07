Praia do Barril, uma âncora de Tavira: histórias de pesca e encantos estivais

Localizada a meio da Ilha de Tavira, a Praia do Barril tem nas memórias da pesca do atum alguns dos seus principais atractivos, incluindo um cemitério de âncoras e um comboio que transporta, agora, veraneantes para lá e para cá.

Pescador reformado, há três meses que Venceslau Coelho conduz um dos minúsculos comboios que, na época de Verão, andam de lá para cá a levar e a trazer veraneantes à praia do Barril, estirada bem ao centro da ilha de Tavira. Com 59 anos, conta-nos, Venceslau já não é do tempo em que aquelas mesmas locomotivas carregavam o atum pescado na antiga armação do Barril, cujos vestígios tornam esta praia única a nível nacional. O atum já tinha praticamente desaparecido da costa. Venceslau era pescador de alto mar, marisco e pesca de arrasto.