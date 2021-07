Hotéis Tivoli: o movimento de Vilamoura e a calma do Carvoeiro

Veste de cor-de-rosa e só à medida que se aproxima é que percebemos o que diz: “We're engaged! We're going to get married!” Ao seu lado, ele sorri, enquanto ela, feliz, mostra o anel a quem passa. “Congratulations!”, gritamos, o que a deixa ainda mais entusiasmada. Ele responde pelos dois: “Thank you!” e seguem em direcção à entrada lateral do Tivoli Marina Vilamoura. O pedido de casamento terá sido feito na marina, num dos bares onde os clientes resistem a sair às 22h30, desejosos que o confinamento termine. No Tivoli do Carvoeiro, há um relvado feito em socalcos, mesmo por cima do mar, que é o local perfeito para um pedido de casamento debaixo do caramanchão pintado de branco, de preferência à luz das velas e durante um jantar a dois, elegantemente servido. Ali, a língua inglesa também domina, mas o público-alvo é diferente.